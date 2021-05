Francesco Attolini nuovo responsabile sicurezza e immigrazione di FdI

Francesco Attolini è il nuovo come responsabile provinciale del “Dipartimento Sicurezza,Legalità e Immigrazione” di Fratelli d’Italia.

Il partito sta crescendo e si sta strutturando su dipartimenti nazionali e anche locali, nelle diverse province.

Così il presidente provinciale Andrea Pellicini: «Per noi il tema della sicurezza è prioritario. In effetti nella società in cui domina l’insicurezza, sono sempre i più deboli a pagare. Francesco Attolini ha l’esperienza e la sensibilità politica adeguata per guidare questo dipartimento in provincia di Varese».

Attolini – già dirigente provinciale del partito dal 2013, membro del recente direttivo a Busto Arsizio – ha accolto l’incarico senza esitazione: «Ringrazio Andrea per avermi segnalato, è un dipartimento che ha tanti progetti perché i problemi legati a queste tematiche sono sempre tanti e di non facile soluzione. Organizzeremo incontri a livello Provinciale per parlarne e confrontarci, abbiamo molti contatti nel Partito (o vicini al Partito) legati a queste tematiche, non ultimo l’assessore Regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato».

«Inviterò anche esponenti di centro sinistra perché la sfida si vince se prendiamo tutti a cuore il problema, in alcune amministrazioni guidate dal centrosinistra non esiste neanche la delega alla sicurezza e questo lo trovo un grave errore. A breve organizzeremo un sit-in unitamente al dipartimento tutela vittime con alcune proposte ragionate dai nostri Dirigenti Nazionali».