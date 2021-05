Lavori alla galleria “San Bernardino” di Induno Olona, statale 344 chiusa per una notte

Anas ha programmato la manutenzione periodica degli impianti a servizio della galleria “Madonna San Bernardino”, lungo la strada statale 344 “di Porto Ceresio”, tra gli svincoli di San Pietro e la circonvallazione di Arcisate, in provincia di Varese, nel comune di Induno Olona.

Per consentire i lavori in sicurezza la statale sarà chiusa dal km 2,918 al km 3,780, in entrambe le direzioni, questa sera – giovedì 13 maggio – dalle ore 21:00 alle ore 6:00 di domani, venerdì 14 maggio.

Il traffico sarà deviato con indicazioni sul posto secondo le seguenti modalità:

i veicoli che percorrono la statale in direzione Porto Ceresio, dovranno lasciare la statale in località S. Pietro seguendo le indicazioni per Induno Olona e percorrendo Via Bruno Jamoretti e successivamente Via Gian Pietro Porro potranno riprendere la statale dalla circonvallazione di Arcisate.

I veicoli che percorrono la statale e la Tangenziale di Arcisate in direzione Varese, dovranno lasciare la statale in località Arcisate seguendo le indicazioni per Valganna e percorrendo Via Gian Pietro Porro e successivamente Via Bruno Jamoretti potranno riprendere la 344 in località S. Pietro.

Saranno, inoltre, chiusi gli svincoli di ingresso e in uscita per il centro commerciale Esselunga in località Induno Olona.