Legnano e Gallarate cercano il colpo giusto nella volata playoff

Sabato rovente nel campionato di Serie C Gold dove va in scena la 5a giornata di ritorno, terz’ultimo della regular season. Un turno che è stato anticipato dal recupero di mercoledì sera tra Varese Academy e Sette Laghi, in cui i giovani biancorossi di Bizzozi si sono imposti 69-61 raggiungendo così in classifica proprio i gialloblu di coach Alberto Zambelli.

Tre in doppia cifra per la Conforama con Librizzi (18) affiancato da Marchiaro e Guimdo (13 a testa) in una partita dal punteggio basso in cui gli ospiti hanno avuto 13 punti da Bossola e 12 da Caruso. Un risultato importante soprattutto in chiave playoff: Gazzada stava risalendo la china e il KO ha permesso a Milano3, Legnano e Gallarate di mantenere le posizioni dalla 2a alla 4a; d’altro canto però Varese a questo punto può provare a inserirsi a sorpresa nella prima metà di classifica.

Ecco perché sia gli Knights sia la Esse Solar si accostano a questa giornata consci di dovere fare risultato. La squadra di Saini è protagonista del derby della provincia di Milano contro, appunto, Milano3: Benzoni e compagni devono reagire dopo il brutto KO con l’Academy ma anche dopo la beffarda sconfitta patita all’andata. Squadra al completo per Legnano, pur tra qualche acciacco, mentre sul fronte ospite Pugliese recupera Iacono.

Gallarate invece se la vedrà proprio con i ragazzi terribili dell’Academy, più che mai in gas dopo le recenti imprese: gli uomini di Baroggi possono fare valere l’esperienza superiore ma saranno orfani di Alex Acker, squalificato (due turni) dopo il match con Gazzada. Occhi puntati quindi in via Sottocosta per una partita che potrebbe definire meglio il volto del girone.

Il turno prevede anche il più classico dei “testacoda”, quello di Malnate dove la Baj Valceresio, fanalino di coda, ospita la capolista AZ Saronno che ha il primo match ball per blindare la vittoria del girone. Marusic e soci però devono fare attenzione ai Lupi biancoverdi che nonostante la classifica non sono abituati a mollare. Il programma si conclude con il match di Mortara dove i padroni di casa ospitano Gazzada: un gara altrettanto delicata, perché Rosignoli e soci possono ancora aspirare ai playoff ma in caso di sconfitta si ritroverebbero coinvolti nella lotta per evitare i playout.