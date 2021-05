Legnano Knights – Milano3 59-82

Legnano Knights: Benzoni 10, Santambrogio 14, De Conto 4, Roncari R, Roncarli L, Pastori, Cozzoli 7, Guidi 8, Motta, Fasani 5, Ganna, Cedrati, Corti 11. Coach, Saini

MilanoTre: Albiero, Iacono 15, Cinquepalmi 7, Mori 12, Musumeci 3, Tagliabue 13, Colombo 8, Bertoglio 9, Timelli, El Rawi, Gabanelli 2, Tandoi 13. Coach, Pugliese

Arbitri: Marenna di Gorla Minore e Compare di Bresso

Poteva essere la partita del quasi definitivo ingresso dei Knights nei playoff. E’ stata invece un’altra gara che frena la corsa di Legnano e apre nuovi scenari. Milano3 domina dal primo all’ultimo minuto. Mai il suo successo è stato messo in discussione, complice soprattutto un troppo limitato 28% nelle realizzazioni di Benzoni e C. Ai padroni di casa va dato il merito di non aver mai ceduto sul piano agonistico, ma in questi confronti non basta il cuore. E’ necessario anche un gioco più determinato, invece mancato a più riprese.

Il fatto che tra i realizzatori biancorossi il solo Santambrogio sia arrivato a 14 punti (Benzoni si è fermato a 10, Guidi a 8) la dice lunga sulle loro polveri bagnate, rispetto le mani calde dei milanesi che hanno avuto Iacono a tabellino con 15 punti, Tagliabue e Tandoi con 13 e Mori 12.

Quintetti iniziali – Legnano: Benzoni, Santambrogio, Cozzoli, Guidi e Corti – MIlano3: Cinquepalmi, Tagliabue, Bertoglio, Gabanelli e Tandoi

Primo quarto: Inizia bene Milano (3-7 al 3′). Sorpasso Legnano al 5′ (11-9). Controsorpasso di Milano3 al 7′ (11-14) in una partita che va a strappi e in cui Legnano è troppo altalenante. All’8′ il massimo vantaggio degli ospiti (11-18) e Saini chiama time out. Altri due punti per Milano3 portano il vantaggio a +9 (11-20) alla fine del quarto. I cambi di Milano3 decisamente l’arma in più degli ospiti. Legnano troppo falloso nelle conclusioni.

Secondo quarto: Sale ancora il vantaggio dei milanesi (13-23) all’11’. Milano3 in fuga al 13′ (16-30) con una bomba dall’angolo. Time out Legnano. Al 15′, locali a zona, ma non serve perchè i milanesi indovinano subito un canestro da 3 e vanno sul + 16 (19-35). Guidi suona la carica e Legnano riduce il margine al 18′ (26-39). Time out Milano3. Un gioco da 3 di Santambrogio chiude il quarto : 29-43

Per Legnano, Santambrogio 8 punti, Corti 7. Milano3 trova Tagliabue con 11 punti e Mori 10.

Terzo quarto: Legnano resta in scia agli avversari e al 25′ lo svantaggio è di 15 punti (37-52). Alla fine del quarto, Knights sempre sotto con un margine ancora ampio -13 (46-59), ma non impossibile da ricomporre.

Quarto tempo: al 34′, Milano3 raggiunge quota +21 (46-67) e vola via. A 3′ dalla fine, nulla cambia con il +20 di Milano3 (53-73). Finisce 59-82

Benzoni e compagni devono reagire dopo il brutto KO con l’Academy ma anche dopo la beffarda sconfitta patita all’andata. Squadra al completo per Legnano, pur tra qualche acciacco, mentre sul fronte ospite Pugliese recupera Iacono.

