Memorial Gianoli, ultimo appuntamento a Gorla Minore

Lo scorso fine settimana la tradizionale “sagra del Brinzio” ha assegnato i quattro titoli di campione provinciale per il ciclismo giovanile. Sullo storico traguardo all’ombra del Campo dei Fiori hanno festeggiato Gabriele Bessega (Bustese Olonia) tra gli juniores, Alessandro Cattani (Bustese Olonia) tra gli allievi, Matteo Turconi (Bustese Olonia) tra gli esordienti secondo anno e Ivan Colombo (Ciclocross PCR) tra gli esordienti secondo anno.

Messa in archivio la “super-domenica” con tre gare che sono confluite su un unico traguardo, le varie categorie riprendono il proprio calendario consueto. E’ il caso anche degli Esordienti che domenica 30 maggio gareggeranno a Gorla Minore dove è in palio il Trofeo Mediolanum. La gara organizzata dal Team Valle Olona rappresenta anche l’ultima prova del 6° Memorial Sandro Gianoli, gara in prove multiple dedicata appunto alle due fasce degli Esordienti.

Nella circostanza ci saranno due corse distinte: i “primo anno” prenderanno il via alle ore 14 su un percorso che misura 32 chilometri, ovvero tre giri del tracciato che collega Gorla Minore e Maggiore, Olgiate e Solbiate Olona e di nuovo Gorla Minore. I “secondo anno” pedaleranno a partire dalle 15,30 e dovranno affrontare un giro in più, per un totale di circa 44 chilometri.

Concluse le gare spazio alle premiazioni di tappa e delle graduatorie finali con l’ex professionista Luca Nardello che premierà le società con i riconoscimenti del Gran Premio All4cycling e delle graduatorie individuale del Memorial Sandro Gianoli con in palio i Gran Premi PI.Erre Sport Busto Arsizio e Cartotecnica Graziella. Dopo le prime due prove le classifiche sono comandate da Cristian Mazzoleni (Almenno) e da Stefano Ganini (Madignanese).