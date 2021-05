È morto l’architetto Angelo Lovetti

È morto a Gallarate l’architetto Angelo Lovetti.

Nato nel 1945, aveva 75 anni compiuti, è stato docente nelle scuole superiori e architetto: in anni recenti aveva guidato anche il circolo cittadino di Legambiente.

Ha avuto anche una lunga esperienza politica, di quella senza cariche ma fatta di analisi sul territorio. «Insieme abbiamo vissuto la fase costitutiva del Pd nel 2007, arrivando alla costituzione anche a Gallarate nel 2008» ricorda oggi Dario Terreni.

Lovetti nel 2014 era stato chiamato anche alla guida del circolo “Ercole Ferrario” di Legambiente, dove aveva sostituito Emilio Magni che era stato eletto sindaco di Cazzago Brabbia (carica incompatibile con quella associativa). Per l’associazione ambientalista si era per esempio occupato della redazione delle osservazioni per le Varianti al Piano di Governo del Territorio, passaggio tecnico che richiedeva anche competenze specifiche.

La camera ardente è allestita alle onoranze funebri Serpi di Besnate. Il funerale si terrà giovedì in Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate (l’orario esatto deve ancora essere fissato).