Precipita da un ponteggio, muore operaio a Tradate

Un altro incidente sul lavoro questa volta a Tradate, in via della Fornace Cortellezzi. E’ accaduto intorno alle 11 di oggi, sabato 8 maggio. Un operaio che stava lavorando su un ponteggio all’interno del centro commerciale ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Inutili i soccorsi per l’uomo, 52 anni.

Sul posto sono arrivati ambulanza e auto medica e anche l’elisoccorso dell’ospedale Sant’Anna. Troppo gravi le ferite per l’operaio, precipitato da un’altezza di quattro metri .

E’ il secondo incidente fatale in provincia di Varese in una settimana: mercoledì 5 maggio Christian Martinelli, un operaio di 49 anni è deceduto dopo un infortunio nell’azienda in cui stava lavorando la Bandera di Busto Arsizio

