Scontro in Pedemontana all’altezza dell’uscita di Solbiate Olona, un ferito

Scontro tra due auto sull’autostrada A36 Pedemontana attorno alle 17 di oggi all’altezza del km 2 in direzione Bergamo, nei pressi dell’uscita di Solbiate Olona. Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 46 anni è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che l’hanno trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto sono arrivati un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Stradale per regolare il traffico (foto di repertorio di Luca Sacchet).