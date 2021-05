Si ribalta nella notte sulla provinciale per Luino, soccorsa una diciottenne

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo della propria auto ribaltandosi sulla sede stradale. È successo nella notte tra sabato 8 e domenica 9 maggio a Luino, lungo la strada provinciale 61.

I vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della croce rossa di Luino. Si segnala il ricovero in codice giallo all’ospedale di circolo di una diciottenne.