Summer Dance Camp 2021. Passa un’estate da sBallo

Dal 14 giugno al 30 luglio, balla e gioca con il

organizzato dalla scuola Danza360 di Besozzo.

Il campo estivo di rivolge a bambini e ragazzi da 6 a 12 anni e si articola in sette settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30, con un programma ricco di giochi all’aria aperta e tanta tanta danza.

Danza classica, modern, Hip Hop, acrobatica, musical, cerchio e creative Lab renderanno l’estate dei vostri ragazzi un vero spettacolo!

Iscrizioni aperte dal 17 maggio 2021 tramite invio di una mail all’indirizzo info@danza360.it, inserendo nome, cognome e recapito telefonico del genitore, oltre a nome, cognome ed età del bambino, con l’indicazione delle settimane di interesse. Per maggiori info chiamare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 3466132800.

Per applicare le Linee Guida relative ai centri estivi e servizi educativi COVID-19 emanate dal Ministero, il Summer Dance Camp è organizzato per accogliere al massimo 12 bambini. Il gruppo è seguito da più educatori che organizzeranno le attività alternandole tra spazi aperti e chiusi. Viene sempre garantita la distanza di sicurezza durante le lezioni di danza in quanto svolte in spazi sufficientemente grandi.