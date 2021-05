Tre giorni di vaccini Janssen negli hub dell’Asst Sette Laghi

Tre giorni di vaccino Janssen di Johnson&Johnsons. Chi, in questi giorni, viene chiamato per la prima dose nei centri vaccinali della Sette Laghi si vedrà proporre questa opzione molto apprezzata perché mono dose.

L’offerta, come è già accaduto, ha durata limitata: da ieri, 19 maggio e fino a domani 21 ci sarà l’alternativa a Pfizer considerato più indicato per gli under 60.

Era già avvenuta a fine aprile una “finestra” con il vaccino monodose, in quell’occasione si trattò di 4 giorni. Il Janssen, essendo monodose, viene riservato a situazioni particolari come i pazienti a domicilio.

Fino a oggi, in Italia sono arrivate poco meno di 510.000 dosi contro i 21 milioni di Pfizer, i 2,6 milioni di Moderna e i 7 milioni di VaxZevria (AstraZeneca).