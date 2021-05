Tutti vaccinati, a Gorla Minore si cucina con lo Chef Garzillo

Se lo erano promessi: non appena ci sarebbero state le condizioni, avrebbero cucinato insieme.

E ora, grazie ai vaccini e alle maggiori libertà concesse dall’appartenenza della Regione alle zone gialle, lo chef Alessandro Garzillo ha potuto mettersi ai fornelli insieme ai ragazzi del Gruppo Amicizia di Gorla Minore.

Una collaborazione, quella fra lo chef allievo di Gualtiero Marchesi e la cooperativa sociale, che ha colorato i mesi del lockdown: da diverso tempo lo chef, infatti, si collegava con i ragazzi del centro durante i loro laboratori di cucina, elargendo consigli e incoraggiamenti.

Il feeling creatosi immediatamente ha dato il via anche a progetti speciali, come la realizzazione del “Panettone dell’Amicizia“, che sarà prodotto dai ragazzi sotto l’esperta guida dello Chef. Garzillo, che non è nuovo a iniziative solidali, sta mostrando quanto valore possa avere la forza propositiva di chi vede la disabilità non come un ostacolo, ma come un punto di forza: un elemento capace di mostrare cosa conti realmente nella vita. Dall’inizio della collaborazione, lo Chef non ha fatto altro che evidenziare quanto questa nuova amicizia lo stia arricchendo e quanta energia positiva gli sappiano trasmettere i ragazzi. Un affetto e un entusiasmo assolutamente ricambiati dal gruppo di Gorla

Proprio per questo, Garzillo in questi mesi ha sempre evidenziato il forte desiderio di mettersi a impastare, cuocere e creare ai fornelli insieme ai suoi nuovi amici.

Finalmente, grazie ai vaccini già eseguiti su educatori e ospiti del centro e sullo stesso Chef, è arrivato il tempo di tirar fuori farina, lievito e soprattutto risate felici.

Nella giornata di ieri, giovedì 27 maggio, è avvenuto l’atteso incontro e il laboratorio di cucina ha sfornato delle ottime pizze. Un inizio goloso in attesa dei nuovi piatti che saranno cucinati insieme in futuro.

Una piccola battaglia è stata vinta ieri a Gorla Minore e il nemico non ha più potuto frapporsi a una giornata di lavoro e festa: Gruppo Amicizia 1 – Covid 0.