A Natale vince la solidarietà, da Gorla ecco il Panettone dell’Amicizia

In mezzo al turbinio di notizie e interrogativi su come andranno le cose nei prossimi mesi a causa della pandemia, arriva una bella certezza.

Una notizia che saprà farci sorridere senz’altro: il prossimo Natale avremo un panettone speciale da gustare. Sta per nascere infatti il “Panettone dell’Amicizia“: il dolce natalizio del Gruppo Amicizia.

La cooperativa sociale gorlese, infatti, sarà coinvolta in questo bel progetto di cucina grazie allo chef Alessandro Garzillo.

Ormai da qualche tempo lo chef allievo di Gualtiero Marchesi ha iniziato una collaborazione con i ragazzi e gli educatori: qualche incontro in videocall, consigli di cucina e attività divertenti. Oggi, finalmente, è avvenuto l’atteso incontro e, proprio durante la mattinata insieme, Garzillo ha annunciato loro di volerli coinvolgere in un laboratorio di pasticceria: grazie ad un pasticcere torinese collega di Garzillo, i ragazzi del centro si cimenteranno nella preparazione di un panettone artigianale.

«L’idea è quella di renderli protagonisti di un’attività coinvolgente come questa – racconta con entusiasmo Garzillo – saranno loro gli attori principali, ciascuno con le sue capacità: dalla scelta dei loro ingredienti preferiti alla realizzazione, con le strumentazioni del laboratorio di pasticceria. È importante regalare loro la possibilità di impegnarsi in un progetto così ambizioso e sono certo che ci investiranno tutta la loro passione. Speriamo che in tanti incoraggino il lavoro dei ragazzi, acquistando il Panettone dell’Amicizia e, chissà, anche sponsorizzando questa attività».

Qualche sponsor, infatti, sarebbe utile per fornire un aiuto alla cooperativa sociale: «Non sarebbe male ricevere un forno o un’impastatrice da qualcuno in grado di aiutare questa attività» sogna Garzillo, che dall’inizio della collaborazione sta impiegando tutte le sue energie nel regalare emozioni ai ragazzi.

Intanto a Gorla Minore, fra le mura dell’associazione, ormai non si sente parlare d’altro: «I ragazzi sono stati felicissimi di iniziare questa collaborazione con lo Chef e creare insieme un nostro prodotto da poter vendere e raccontare la nostra storia» confida Susanna Piantadosi, una delle educatrici.

Pronti a gustare il panettone dell’Amicizia 2021? VareseNews e il gruppo Facebook Oggi in Valle Olona seguiranno tutti gli step del progetto per raccontarvi della nascita di questo dolce. Chi scrive, poi, ha già prenotato un panettone, con l’acquolina in bocca.