Visite e picnic sull’erba per il ponte del 2 giugno a Villa Della Porta Bozzolo

Un lungo fine settimana di aperture e tanti eventi in occasione del ponte del 2 giugno a Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno.

La villa del Cinquecento, bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano, a pochi chilometri dal Lago Maggiore, resterà aperta, dalle 10 alle 18 per tutto il fine settimana, lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno e mercoledì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. In programma visite guidate con gli esperti, ma sopratutto la possibilità di visitare un’antica villa e il suo magnifico parco all’italiana.

L’ingresso alla villa e al parco sono su prenotazione online sul sito www.villadellaportabozzolo.it, così come le visite guidate.

Gli appuntamenti in programma:

Domenica 30 maggio – Visite alle 15 e alle 16.30

IL GIARDINIERE RACCONTA

I giardinieri della villa ti accompagnano alla scoperta del parco storico.

Una piccola lezione di botanica e una visita al parco monumentale di Villa Della Porta Bozzolo accompagnati dagli esperti giardinieri per imparare a conoscere e riconoscere piante, fiori, alberi, arbusti: una vera e propria alfabetizzazione al patrimonio di natura del FAI.

SABATO 5 GIUGNO – Ore 15:00

APPUNTAMENTO IN GIARDINO. VISITA A UN GIARDINO STORICO

In occasione di Appuntamento in Giardino, la manifestazione di APGI – Associazione Parchi e Giardini Italiani Villa Bozzolo organizza una speciale visita guidata allo scenografico giardino settecentesco, fiore all’occhiello della Villa

“Appuntamento in Giardino” è un’iniziativa proposta dall’APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia. La manifestazione, pensata come un’autentica festa del giardino, nasce in accordo con l’iniziativa “Rendez-vous aux jardins”, che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei. Per l’occasione a Villa Della Porta Bozzolo si potrà partecipare alla visita speciale alla scoperta dello scenografico giardino settecentesco della villa, a pochi chilometri dal Lago Maggiore, uno dei più belli della Lombardia grazie alle terrazze scolpite, al panoramico belvedere e alle tante essenze botaniche presenti. Sotto la guida di Emanuela Orsi Borio, Paesaggista e Responsabile dei Giardini Storici del FAI, ne scopriremo la storia e i progetti intrapresi dal FAI per valorizzarlo.

DOMENICA 6 GIUGNO – visite alle 15 e alle 16.30

L’ESPERTO RACCONTA: LA BIODIVERSITÀ NEI BENI DEL FAI

Scopri l’impegno del FAI per tutelare la biodiversità nei luoghi di cui si prende cura

Una visita speciale con l’esperto per scoprire i progetti dedicati alle api e ai rondoni nei Beni del FAI e le azioni concrete messe in campo a tutela della biodiversità e della sostenibiltà ambientale.

Villa Della Porta Bozzolo è una dimora di campagna del Cinquecento, fastosa residenza estiva nel Settecento, che racconta la storia di una ricca famiglia lombarda, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all’italiana.

Per info e contatti: 0332.624136/faibozzolo@fondoambiente.it.