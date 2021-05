I voti della Pro Patria: Latte Lath colpisce, Greco para tutto

La Pro Patria chiude il Girone A di Serie C vincendo in casa dell’Alessandria 1-0. Il successo proietta al quinto posto i tigrotti, che settimana prossima affronteranno la Juve U23 per il primo turno dei playoff. La vittoria del “Moccagatta” è frutto della compattezza di squadra ma anche di qualche individualità sopra la media.

PAGELLE

GRECO 6,5: Attento sempre, di più negli ultimi dieci minuti. Un punto e mezzo è suo

GATTI 6,5: Difende con disinvoltura su Di Quinzio

BOFFELLI 6,5: Cerca spesso la verticalità, un’arma che ha affinato nelle ultime partite. In difesa ineccepibile

SAPORETTI 6: Un po’ in difficoltà su Mustacchio, si riprende man mano che passano i minuti

COTTARELLI 6: Non troppo brillante nel primo tempo, si spende molto di più nel secondo (Molinari sv)

SPIZZICHINO 6:Ancora un po’ in bilico usato da mezz’ala, oggi non delude le attese e gioca una partita tutto sommato ordinata

NICCO 6,5;:Riadattato regista, interpreta bene il ruolo anche se gli deve un po’ per trovare i punti di riferimento

FERRI 6,5: Sempre in movimento, ottimi novanta minuti. Peccato per il gol sbagliato

MASETTI 6: Un po’ in ombra per tutta la partita, gestisce palloni sempre complicati e non riesce tanto ad apparir

KOLAJ 6,5: Un po’ di incertezze nel primo tempo, nel secondo gioca con classe e suoi numeri infastidiscono gli avversari. Le Noci 6: Va vicino al gol con un bel destro a giro

LATTE LATH 6,5: Prova a fare da collegamento tra centrocampo e attacco, innesca l’uno-due che lo porta al gol

Castelli 6: non ha occasioni per far male