21 giugno, giornata Mondiale sulla SLA

La Giornata Mondiale sulla SLA è promossa dall’International Alliance of ALS/MND Associations e si celebra ogni anno il 21 giugno, proprio nel giorno del solstizio d’estate, da sempre sinonimo di luce, rinascita e cambiamento.

La scelta della data è tutt’altro che casuale (nella foto, l’evento del 2018 a cui partecipò anche Papa Francesco) , perché vuole esprimere la speranza in un punto di svolta per ciò che riguarda la ricerca delle cause, dei trattamenti e delle cure efficaci per sconfiggere finalmente la SLA. Il fiordaliso, fiore bellissimo nella sua rarità, ne è il simbolo.

Il motto della giornata #ALSMNDwithoutborders riassume il concetto che la malattia non può e non deve rappresentare una barriera. “Per ricordarci che solo la paura può renderci prigionieri e che la malattia non può fermare la nostra speranza