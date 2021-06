Ai Giardini Letterario Gherardo Colombo con “La sola colpa di essere nati”

Giovedì 24 giugno alle 18 nell’Aula Magna dell’Università degli studi dell’Insubria in via Ravasi 2, Gherardo Colombo presenta il libro – scritto con Liliana Segre – “La sola colpa di essere nati” (2021) edito da Garzanti. A conversare con l’ex magistrato ci sarà il professor Antonio Maria Orecchia, docente di storia dell’Italia contemporanea all’Insubria.

Il libro scritto a quattro mani è un dialogo tra la senatrice, sopravvissuta ad Auschwitz, e il magistrato, celebre per il suo contribuito in inchieste come Mani Pulite, la scoperta della Loggia P2, il delitto Ambrosoli e per aver preso parte a commissioni parlamentari su mafia e terrorismo.

Non è necessaria la prenotazione. L’ingresso è libero fino all’esaurimento di posti consentiti dalla normativa sul Covid-19.

Dopo l’ottima risposta, in termini di pubblico e partecipazione, al primo evento della rassegna con Dino Azzalin e il suo ultimo romanzo, continua il percorso estivo alla scoperta delle novità editoriali nella città di Varese.

«Buona la prima!», così ha commentato l’organizzatore Michele Todisco, soddisfatto della risposta al primo evento dei Giardini Letterari. «È il segnale che la città vuole tornare a vivere e lo fa sostenendo eventi culturali come il nostro».

I Giardini Letterari 2021 continuano con altri appuntamenti da non perdere:

1 luglio ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Piersandro Pallavicini “L’arte del buon uccidere”, Mondadori

15 luglio ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Fabio Guarnaccia, “Mentre tutto cambia”, Manni.

28 luglio ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Andrea Staid “La casa vivente. Riparare gli spazi, imparare a costruire”, ADD editore

2 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Rossano Lo Mele, “Scrivere di musica. Una guida pratica e intima”, Minimum Fax.

10 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Bruno Belli, Villa Toeplitz di Varese, Macchione Editore

16 settembre ore 18,30 Villa Toeplitz – via Del Casluncio – Varese Giorgio Terruzzi, Atlante Sentimentale, Rizzoli

Non è necessaria alcuna prenotazione, tutte le serate sono ad accesso libero e sarà possibile acquistare in loco il volume presentato.

Tutti gli incontri sono organizzati dal Centro di Ricerca «Mass media e Società» dell’Università degli Studi dell’Insubria, dal Corso di Laurea in «Storia e storie del mondo contemporaneo» della stessa Università e da Coopuf Iniziative Culturali, una realtà tra le più note del territorio varesino. Giardini Letterari è un evento realizzato in patrocinio con il Comune di Varese e grazie al contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto.

Per qualsiasi informazione scrivere a giardiniletterari@gmail.com