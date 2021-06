Albizzate ha una nuova area cani comunale, inaugurato lo spazio di piazzale Sefro

Uno spazio da 450 metri quadrati dedicato agli amici a quattro zampe. Ad Albizzate, presso gli spazi di piazzale Sefro, è stata inaugurata sabato 19 giugno la nuova area cani. Si tratta di un progetto contenuto nelle linee programmatiche della Giunta Zorzo e seguito in ticket prima dall’assessore Serino e poi da Cinzia Trombino.

Galleria fotografica Inaugurata la nuova area cani di Albizzate 4 di 10

L’area realizzata è uno spazio verde e recintato suddiviso in due zone, ognuna delle quali con un numero massimo di cani che vi possono accedere. Le regole per l’utilizzo del nuovo spazio sono contenuto in un regolamento comunale approvato lo scorso anno.

“È una bella opportunità per la cittadinanza e soprattutto per i nostri amici cani, anche per quelle persone che vivono in appartamento e che non hanno un giardino dove far scorrazzare il proprio amico a quattro zampe – ha spiegato l’assessore Trombino -, si tratta anche di un ulteriore spazio di aggregazione per chi ha in comune l’amore per questi animali. Mi auguro altresì che l’area cani non venga interpretata come un luogo dove far passare il tempo al proprio cane, ma un luogo dove passare del tempo di qualità con lui. Il regolamento stesso prevede, infatti, che i padroni sono tenuti a vigilare costantemente i propri cani. Ringrazio l’ex assessore Laura Serino che ha dato via al progetto, il volontario Massimiliano Del Pezzo che in questi mesi si è preso cura di alcuni importanti dettagli, e infine ringrazio le educatrici presenti che sono restate a disposizione per domande e curiosità”.

Prima della cerimonia si è tenuta anche la tradizionale benedizione degli animali; in seguito, durante l’inaugurazione, delle educatrici cinofile hanno fornito ai presenti tutte le necessarie informazioni per utilizzare al meglio e senza rischi la nuova area.

Come tutte le novità sperimenteremo questa nuova area e laddove dovesse esserci esigenza di compiere qualche accorgimento lo effettueremo con equilibrio e consapevolezza – ha spiegato il sindaco Mirko Zorzo -. La nostra Amministrazione comunale fin dall’inizio del mandato ha dato molta importanza agli animali riconoscendo la delega alla tutela e benessere degli animali prima all’ex assessore Laura Serino e attualmente all’assessore Cinzia Trombino che è doveroso ringraziare per l attivismo mostrato. Oggi si concretizza l’ennesima promessa fatta 5 anni fa in campagna elettorale”.