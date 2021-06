Cantiere sulla statale a Luino, l’assessore Martinelli e l’incontro per evitare altri ingorghi

Il cantiere sulla statale 394 prosegue, avvicinandosi alla città di Luino dopo gli ultimi lavori di asfaltatura e controllo nei pressi del tratto di Colmegna riducendo le sue dimensioni, ad oggi pari a circa 500 metri.

Luino, il cantiere sulla statale avanza

I recenti problemi di ingorgo del traffico lungo la statale sono stati dovuti ad un mancato aggiornamento e calibratura dei semafori presenti lungo il tratto: «Sono semafori intelligenti ma hanno bisogno di essere calibrati ogni volta che il cantiere si sposta. Ad oggi dovrebbe essere stato tutto risoltoma daremo seguito a un continuo monitoraggio perché si riescano ad evitare ulteriori ingorghi», commenta così l’assessore alla polizia locale Ivan Martinelli.

La preoccupazione è quella che avvicinandosi sempre di più a Luino, e più precisamente alla rotonda dell’Ulivo, il traffico diventi insostenibile.

Per questo motivo nella giornata di ieri, 10 giugno, l’assessore Ivan Martinelli ha richiesto un incontro con Anas e la ditta Civelli che sta seguendo i lavori.

«Abbiamo avanzato la problematica inerente alla mancata ricalibrazione dei semafori dopo lo spostamento del cantiere e sollecitato ad una maggiore e continua verifica sui tempi dei semafori per evitare di creare ulteriori disagi agli automobilisti. Come Polizia Locale ci prestiamo ad intervenire per rendere fluido il flusso nel centro di Luino ma direttamente non è compito della polizia locale garantirne il presidio perché il cantiere è di Anas. La polizia locale non si sottrae affatto ad intervenire in situazioni emergenziali ma il nostro sforzo è orientato a responsabilizzare opportunamente enti e aziende interessate. Siamo assolutamente solidali con gli utenti che stanno sopportando un disagio continuo. Invitiamo tutti a segnalare prontamente alla Polizia Locale ogni ulteriore disservizio o disagio che non si limitasse alla normale attesa prevista e tollerabile, in modo da poter sollecitare la ditta interessata alla soluzione», conclude così l’assessore Ivan Martinelli.

A seguito della messa in sicurezza del cantiere è previsto a breve anche l’inizio dei lavori notturni.

