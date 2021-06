Castellanzese da secondo posto, Caronnese sconfitta a Lavagna

Mentre il Gozzano, vincendo 2-1 contro il Sestri Levante, si porta a un solo punto dal ritorno in Serie C, la Castellanzese si prende il secondo posto battendo 3-2 il Pdhae e sorpassandolo in classifica. Altra caduta invece per la Caronnese, 2-0 a Lavagna. (Foto Castellanzese.com)

CASTELLANZESE – PDHAE 3-2

Festeggia al meglio il centenario la Castellanzese. Al “Provasi”, con le maglie celebrative, i neroverdi superno 3-2 il Pdhae e lo sorpassano al secondo posto, condiviso con il Bra. Gara indirizzata sin dai primi minuti per la squadra di mister Achille Mazzoleni: vantaggio rapido di Chessa – al gol numero 31 in campiontao – e raddoppio su rigore di Colombo. Nella ripresa Tanasa ha accorciato le distanze su rigore ma Corti ha risposto subito siglando il 3-1. Solo nel recupero è arrivata la rete di Varvelli dei valdostani per il 3-2 finale.

CASTELLANZESE – PDHAE 3-2 (2-0) Marcatori: pt: 22’ Chessa, 25’ rig. Colombo ; st: 71’ rig. Tanasa, 78’ Corti, 93’ Varvelli Castellanzese: Indelicato, Perego G., Alushaj, Chessa (st 85’ Molinari), Colombo (st 74’ Bigotto), Fusi (st 79’ Concina, Corti (st 81’ Tagliamonte), Perego A. (st 68’ Gulinelli), Mecca, Talarico, Ghilardi. A disposizione: Porro, Manfrè, Sestito, Chilafi. All. Mazzoleni. Pdhae: Vinci, Montenegro (st 50’ Sassi), D’Onofrio (st 64’ Maffezzoli), Tanasa, Balzo, Ciappellano, Filip, Masini, Sterantino (st 70’ Borettaz), Vignali (st 59’ Varvelli), Jeantet (st 85’ Cena). A disposizione: Gini, Ferrando, Gambino, Paris. All. Cuc. Arbitro: Di Cicco (Rispoli-Degiovanni) Ammoniti: Sterantino, Colombo, Tanasa, Filip, Cuc Espulsi: Tanasa Angoli: 1-7 Recuperi: pt 0’; st 4’

LAVAGNESE – CARONNESE 2-0

Continua invece a perdere posizioni la Caronnese, sconfitta anche in Liguria in casa della Lavagnese. Un gol per tempo per i bianconeri di Lavagna, che sbloccano l’incontro nel primo parziale con Buongiorno al 38’. Nella ripresa i ragazzi di mister Gatti ce l’hanno messa tutta per rimettere in pari l’incontro ma la rete di D’Orsi in pieno recupero ha chiuso definitivamente il match portando tre punti alla Lavagnese e lasciando invece la Caronnese a bocca asciutta.

LAVAGNESE – CARONNESE 2-0 (1-0) Marcatori: 38′ pt Buongiorno (L), 50′ st D’Orsi (L) Lavagnese: Boschini, Oneto, Avellino, Bacigalupo, Scorza (13’ st Orlando), Alluci, Rovido (13’ st Romanengo), Basso, Addiego Mobilio (25′ st Solinas), Buongiorno, D’Orsi. A disposizione: Bova, Di Lisi, Profumo, Picasso, Cantatore, Di Vittorio. Allenatore: Masitto Caronnese: Angelina, M’Zoughi (8′ st Galletti), Cosentino, Travaglini, Gualtieri, Putzolu, Vernocchi (35’ st Torin), Calì (30′ st Battistello), Rocco (25’ st Siani), Banfi (25’st Becerri), Corno. A disposizione: Marletta, Cattaneo, Mancuso, Yamba. Allenatore: Gatti Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia Ammoniti: Scorza (L), Banfi (C), Bacigalupo (L), Cosentino (C), Alluci (L), Vernocchi (C), Gualtieri (C), Boschini (L)

CLASSIFICA: Gozzano 74; Bra, Castellanzese 65; Pdhae 64; Legnano 57; Sestri Levante, Sanremese*, Folgore Caratese 56; Caronnese 50; Lavagnese 49; Casale 47; Chieri, Imperia* 44; Arconatese 41; Varese 39; Derthona 38; Saluzzo 33; Borgosesia 27; Fossano 26; Vado 25.