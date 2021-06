Dai Lions di Tradate premi e incoraggiamento ai giovani studenti meritevoli

Sono state consegnate sabato mattina a Villa Truffini le borse di studio del Lions Club Tradate Seprio nell’ambito del premio intitolato a “Mattia Macchi” che riconosce l’impegno negli studi dei ragazzi delle scuole superiori tradatesi.

L’iniziativa, giunta alla 42esima edizione ha premiato i nove studenti che hanno ottenuto i migliori voti all’esame di maturità nel precedente anno scolastico.

«E’ una manifestazione che ha premiato in questi 42 anni circa 500 ragazzi meritevoli che hanno spesso ricoperto ruoli importanti a livello professionale, culturale, artistico che hanno arricchito in modo significativo la nostra socieità – ha detto Giorgio Luini, presidente dei Lions Tradate Seprio – In questo c’è anche un po’ di orgoglio come Lions perché sottolinea l’attenzione che abbiamo sempre avuto per i giovani, che sono il nostro futuro, e perché premiando quei ragazzi avevamo visto lontano».

Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri, i dirigenti scolastici degli istituti premiati, rappresentanti della famiglia Macchi, il vicesindaco di Tradate Franco Accordino e i sindaci di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri, Appiano Gentile Giovanni Pagano e di Mozzate Luigi Monza.

Ecco gli studenti premiati:

Istituto Eugenio Montale: 1° Silvia Failla; 2° Gabriele Angioletti; 3° Giulia Figuriello

Liceo Marie Curie: 1° Sabrina Iraci; 2° Sophia Zanoletti; 3° Irene Carabelli

Istituto Geymonat: 1° Luca Guffanti

Istituto Don Milani: 1° Daniele Rusconi; 2° Daniele Castelli

Durante la mattinata due studenti che quest’anno affronteranno la maturità, Ginevra Fumagalli dell’Istituto Marie Curie e Matteo Abatini dell’Istituto Geymonat, hanno raccontato la loro esperienza di 17enni alle prese con la pandemia nell’intervista “La scuola al tempo del covid” a cura della giornalista di Varesenews Mariangela Gerletti. Paure, difficoltà ma anche opportunità e nuovi strumenti nelle loro parole e nelle loro esperienze, che riassumo quelle di tanti coetanei alle prese con qualcosa che nessuno aveva mai vissuto e con la grande responsabilità di essere le generazioni che dovranno governare il cambiamento.