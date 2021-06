Domenica si abbassano le temperature e arrivano i temporali

Oggi è l’ultimo giorno sotto l’anticiclone africano, che si sposterà domani verso Est lasciando spazio al transito di un fronte freddo di origine atlantica che toccherà le Alpi innescando temporali localmente intensi.

Lo comunica Centro Geofisico Prealpino che sulla sua pagina Facebook pubblica anche l’immagine con il meteogramma dei parametri meteorologici per Varese (sotto) dove si vede chiaramente il passaggio del fronte con brusco calo termico associato ai temporali, rialzo della pressione e rotazione dei venti da SE a Nord, con raffiche.

La presenza di aria calda e afosa favorirà inoltre forti correnti ascendenti con possibilità di grandinate. Temporali pre-frontali già possibili al mattino ma probabilmente più intensi nel pomeriggio.