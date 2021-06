L’associazione Ca’del Barros dona cinquecento euro alle scuole di Casale Litta

L’Associazione socio culturale La Ca’ del Barros ha donato 500 € alle scuole di Casale Litta per l’acquisto di materiale didattico per i bambini.

L’associazione, nata nel 2020 in memoria di Andrea Greghi, si impegna nella raccolta fondi per la realizzazione di progetti sociali e culturali a favore dell’infanzia, degli anziani e dei soggetti fragili. La donazione è stata ripartita tra le scuole Opera Pia Ronzoni e l’Istituto Comprensivo di Mornago e si aggiunge al congelatore donato lo scorso settembre 2020 in soccorso a una esigenza della scuola Opera Pia.

“Siamo una piccola realtà nata da poco ma con tanta voglia di fare e aiutare in nome di Andrea. Abbiamo avviato diverse iniziative a partire dallo scorso inverno con la vendita delle arance e delle patate aiutando anche il commercio locale – ha dichiarato Katia Cenci, Presidente dell’Associazione.”

“A settembre festeggeremo il primo anno di attività con un incontro con tutti gli amici del Barros e promuoveremo nuove iniziative in collaborazione con le altre realtà associative presenti sul territorio di Casale Litta. La parola d’ordine è “collaborazione” per fare rete. Unendo le forze riusciremo ad andare più lontano – ha concluso Katia Cenci.”

Ai primi di settembre l’Associazione aprirà il tesseramento per il 2021 per coinvolgere tutti nel progetto di una Casale Litta più unita e solidale.