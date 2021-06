Doppietta della Oxygen Triathlon nella supersprint di Milano

Raccolto copioso per la Oxygen Triathlon di Ispra nella gara “Supersprint” che si è disputata lo scorso 5 giugno a Milano nell’ambito dell’evento DJ Tri. Su un percorso che prevedeva 400 metri a nuoto, 10 chilometri in bicicletta e 2,5 chilometri di corsa a piedi, il club varesotto ha festeggiato ben due vittorie.

La gara maschile è stata infatti vinta da Lubin Grosbuis che ha completato il tracciato in 33’12” grazie a una prestazione in crescendo: uscito in quinta posizione dall’acqua, Grosbuis ha mantenuto la posizione in bicicletta per poi dare il suo meglio nella frazione di corsa che lo ha portato al traguardo per primo. Perfetti entrambi i cambi, addirittura con il primo tempo sia in transizione 1 sia nella 2.

Successo replicato anche in campo femminile grazie alla giovanissima Federica Commodaro, classe 2006; la portacolori della Oxygen è andata al comando già nella frazione a nuoto, poi ha tenuto testa alle avversarie sia a pedali sia a piedi concludendo davanti a tutte le avversarie con il tempo di 40’04“. Lubin e Federica sono espressione del settore giovanile Oxygen, il più importante e numeroso della provincia.