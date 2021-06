Una fame da lupo in scena al Castello di Monteruzzo

Il Comune di Castiglione Olona – Assessorato alla Cultura e Marketing Territoriale in collaborazione con la compagnia teatrale castiglionese Connessioni Teatro presenta il secondo appuntamento teatrale inserito nel programma 2021 della “RASSEGNA TEATRALE DEL BORGO”, questa volta dedicato ai più piccoli (dai 3 ai 13 anni).

Domenica 27 giugno ore 17.00 al Castello di Monteruzzo (Via G. Marconi, 1), l’Associazione Culturale “Anime delle Mamme” e la “Compagna della Tempera” metteranno in scena “UNA FAME DA LUPO”. Uno spettacolo per piccoli e grandi realizzato ed interpretato da Lucia Busnelli, Alessandra Fiori, Vania Gatto, Santina Minuto ed accompagnato dalle musiche di Rosa Ricci.

“Giacomino esagera come al solito!! Grazie a un viaggio avventuroso con personaggi insoliti, divertenti e un po’ bizzarri imparerà che è importante mangiar sano e rispettare l’ambiente”

L’ingresso è di € 5,00 a persona e gratuito fino ai 10 anni.

Per assistere allo spettacolo è obbligatorio prenotarsi contattando il numero 0331.858301 dal martedì al sabato nell’orario 9.00>12.00 e 15.00>18.00

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà annullato.