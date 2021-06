La macchina prende fuoco a Gorla Maggiore: l’autista scappa appena in tempo

Ha abbandonato l’auto appena prima che le fiamme avvolgessero il veicolo.

Si è salvato così il conducente di una Bmw questa mattina, 30 giugno alle 5:30 a Gorla Maggiore in via Baragiola.

Per cause in fase di accertamento una vettura in transito ha preso fuoco, il conducente ha abbandonato l’abitacolo prima che il veicolo fosse avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate intervenuti con un’autopompa, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.