L’omaggio di Busto Arsizio a Dante si fa spettacolo al teatro Lux

Nell’ambito dell’omaggio di Busto Arsizio a Dante, il 19 giugno alle ore 21.00 al Cinema Teatro Lux è in programma lo spettacolo di teatro canzone “A riveder le stelle. L’ora che volge l’disio”. Sarà possibile partecipare all’evento (a ingresso gratuito) prenotando al seguente link https://www.eventbrite.it/e/158127219771

Lo spettacolo, che rappresenta la tappa bustocca del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità, vede come protagonisti l’attore Luca Redaelli e il musicista Arrigo Cappelletti, che metteranno in evidenza la musicalità del poema dantesco e non tralasceranno di approfondire la comicità di Dante, un aspetto poco considerato, ma molto presente in forma sottile e intellettuale.

Si tratta del terzo appuntamento della rassegna dedicata al Sommo Poeta in occasione del settecentesimo anniversario della morte. Il prossimo, realizzato in collaborazione con l’Associazione Noi del Tosi, è in programma il 14 settembre in sala Tramogge: il professor Giuseppe Frasso terrà una lectio magistralis dal titolo “Viaggio con Dante: dal “luogo d’ogni luce muto” all’ “Amor che muove il sole e l’altre stelle”.