I #Luinesi chiedono parcheggi blu gratis per tutti i weekend

Togliere i parcheggi a pagamento, con le strisce blu a Luino per il weekend almeno per tutto il 2021, con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali del centro lacustre.

Lo chiedono i consiglieri comunali del gruppo #Luinesi Alessandro Casali e Davide Cataldo che hanno presentato una mozione da discutere nel prossimo consiglio comunale previsto in città per la fine del mese.

«L’emergenza COVID-19 non è terminata e grandi sono le incertezze che gravano sulla tenuta economica dell’intero Paese; per sostenere i nostri operatori commerciali e turistici è necessario prevedere un incentivo che possa invogliare cittadini e turisti a vivere maggiormente il centro cittadino.

E’ assolutamente urgente e non più rinviabile fornire un importante sostegno alle tante attività commerciali presenti, dopo questo lungo periodo di chiusura dovuto alla grave crisi sanitaria», scrivono i consiglieri.

Pertanto chiediamo al sindaco e alla giunta di «disporre immediatamente la gratuità di tutti i parcheggi in zona ‘blu’ a pagamento per tutte le giornate di sabato e domenica ove previsto, almeno sino alla fine del 2021»

Le premesse alla mozione sono chiare: «L’Italia è il paese dell’Unione Europea che ha fronteggiato per prima l’emergenza COVID19, con grande e grave impatto sanitario, economico e sociale;

come tutto il territorio nazionale anche Luino è sottoposta a sacrifici e interventi molto duri in ogni sua componente sociale, tali da modificare profondamente la visione di quello che potrà essere il futuro prossimo; dall’inizio dell’emergenza, il Governo Nazionale, Regione Lombardia e altri comuni della Provincia di Varese hanno messo in campo provvedimenti economici importanti per sostenere il proprio sistema economico, i servizi pubblici e le famiglie. Sono necessari ulteriori provvedimenti a tutti i livelli per continuare a fronteggiare le pesanti eredità sanitarie, economiche e sociali che l’emergenza COVID-19 lascerà in eredità per tutto il 2021 e nel medio periodo, procedendo con la massima collaborazione istituzionale».