Con “MAD 21037” in arrivo un murales per la scuola elementare di Lavena Ponte Tresa

Dalle ore 9.00 di lunedì 7 giugno e con la supervisione dell’artista Seacreative, gli alunni della scuola primaria Alessandro Manzoni di Lavena Ponte Tresa “si sporcheranno le mani” e potranno seguire e partecipare a tutte le fasi necessarie per creare un murales, studiato precedentemente dall’artista, passando dalla preparazione dei colori, alla colorazione, dando così vita ad un’opera di arte partecipata.

Il tema dell’intervento è dedicato al pianeta e alla tematica ambientale. Gli studenti insieme all’artista realizzeranno la scritta LOVE con sottotitolo “your planet” e proprio attraverso il disegno si cercherà di sensibilizzare i ragazzi alla cura verso il verso il pianeta cercando di renderli protagonisti.

L’azione performativa vuole infatti far capire che il cambiamento è anche e soprattutto nelle loro mani attraverso la realizzazione di un’opera partecipata dove i ragazzi saranno i veri protagonisti.

IL PROGETTO

MAD è l’acronimo di Muri Artistici Diffusi e proprio su alcuni muri della città gli artisti dipingeranno insieme ai ragazzi che vorranno partecipare al progetto. Il numero 21037 in qualità di Codice di Avviamento Postale di Lavena Ponte Tresa vuole contestualizzare l’intervento proprio nella bella cittadina affacciata sul Lago Ceresio.

La street art è la forma d’arte più diffusa nelle città, di fronte ad un murale i ragazzi possono ritrovarsi e discutere e lavorare insieme, può diventare un’occasione di aggregazione e scambio di idee. I giovani hanno più facilità ad avvicinarsi all’arte di strada, all’arte urbana in quanto parla direttamente a loro e di loro, delle cose che li riguardano, piuttosto che all’arte appesa in un museo.

Da qui l’idea di organizzare una serie di incontri pratici con gli street artist Seacreative e Andrea Ravo Mattoni su diversi temi che approfondiscono l’arte urbana. Il progetto si concluderà a settembre con la realizzazione di un’opera collettiva Hall of fame sul muro della passeggiata del Lungolago.

COS’E’ WG ART

L’associazione culturale Wg Art, fondata nel 2011 a Varese, promuove l’arte urbana e la creatività giovanile, guardando in particolare alle nuove forme di street art, graffiti e writings, wall painting, murales, stencil, espressioni protagoniste di arte alternativa, simbolo di un pensiero e di un messaggio socio-culturale contemporaneo

In un contesto storico in rapida evoluzione, nel quale le relazioni sociali sono spesso difficili quando non contradditorie, Wg Art vuole porre al centro dell’attenzione pubblica l’arte e il desiderio di esprimersi nel contesto urbano

Per questo Wg Art sostiene azioni culturali concrete per un mondo più vivibile, colorato e legale, nel rispetto dell’ambiente, sia naturale che costruito, delle opinioni e degli altri.

Chiunque può partecipare mandando una mail a madwgart@gmail.com

MAD 21037 è anche su Instagram @madwgart #mad21037

Per informazioni Tel 335.5860986