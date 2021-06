Maltempo sul Varesotto, cinquanta interventi per i Vigili del Fuoco

Nottata intensa per i Vigili del Fuoco dislocati in provincia di Varese in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito il territorio a partire dalle 23 circa di ieri sera, lunedì 29 giugno.

Da quel momento a questa mattina alle 8, i Vigili del Fuoco hanno contato una cinquantina di interventi, in particolare per il taglio urgente di piante danneggiate e per il contenimento di una serie di allagamenti. In alcuni casi – una decina – il lavoro del personale è proseguito anche in mattinata per completare le operazioni di messa in sicurezza.

Il violento temporale ha avuto effetti soprattutto nel nord della provincia – almeno a livello di richieste di intervento – ma segnalazioni sono arrivate da tutto il territorio. A Luvinate è entrata in azione la squadra di Protezione Civile Valtinella che dalla mezzanotte ha monitorato la situazione e verificato i punti sensibili tra via San Vito e il “Sentiero 10”, una delle zone colpite in modo grave dal maltempo nello scorso autunno.

Nel video sottostante invece – pubblicato sulla nostra pagina Facebook – la grandinata che ha colpito Sesto Calende.