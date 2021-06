Mostre, artigiani e poesia invadono il borgo del Sacro Monte

Grande successo per la prima manifestazione Mani Maestre Artigiani in borgo, la mostra mercato di artigianato di qualità organizzata da A.P.S. Parteno nella splendida cornice del Sacromonte di Varese.

Dal mattino alla sera un flusso costante di visitatori ha animato la location della mostra mercato allestita da 14 espositori artigiani selezionati con le più disparate creazioni, uniche e originali.

Dalle sculture di carta ai bijoux in perline, passando per la saponeria e il ricamo a punto croce, gli artigiani soci di Mani Maestre hanno portato colori e profumi nelle stanze della location, in un percorso multisensoriale esteso tra il salone e le sale dell’arte del Camponovo di Sacromonte.

Il concerto poetico della Scuola Teatrale Anna Bonomi

Bella e interessante la sinergia con le realtà locali e nei luoghi espositivi di arte contemporanea: gli Amici del Sacromonte hanno ospitato presso la loro sede i laboratori interattivi di liuteria, mosaico e strumenti musicali con buona affluenza, e la terrazza del Mosè è stata la cornice privilegiata per accogliere il nutrito pubblico del Concerto poetico, il reading di poesie accompagnato da arpa celtica, condotto dagli attori della Scuola Teatrale Anna Bonomi, a conclusione della giornata.

“Una giornata perfetta”, dichiara Ada Tattini dello staff Mani Maestre, “i nostri artigiani sono stati felicissimi di esporre al Sacromonte apprezzando la location suggestiva, e il pubblico dei visitatori è stato numeroso, vario ed entusiasta”. Mani Maestre Artigiani in borgo tornerà a Sacromonte ogni quarta domenica del mese fino al 25 settembre 2021, con la mostra mercato di artigianato di qualità, i laboratori per grandi e piccini e gli eventi culturali laterali.