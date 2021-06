Dopo il passo indietro di Merletti la Lega punta su un candidato politico

Cosa succede con la candidatura per il centrodestra a Varese dopo il diniego di Giorgio Merletti? Una roadmap condivisa ancora non c’è ma in casa Lega, il partito chiamato a proporre un nome, la linea è quella di ribadire quello di profili più strettamente politici e che erano già stati messi sul tavolo del confronto a partire da quello di Marco Pinti.

Il ragionamento del commissario provinciale Stefano Gualandris parte da un presupposto: «Abbiamo cercato di trovare un nome condiviso seguendo la linea di una candidatura civica ma quella strada non sembra percorribile. La verità è che oggi fare il sindaco è un rischio e una responsabilità pesante che scoraggia molti e a questo punto è inevitabile guardare ai politici. La Lega, da questo punto di vista, di nomi ne ha fatti due e ora è su quelli che vorremo chiudere».

La partita del capoluogo si gioca naturalmente anche e soprattutto sul tavolo di confronto regionale: «Noi abbiamo una linea ma sto aspettando di conoscere anche le indicazioni del tavolo di coalizione regionale – spiega il commissario -. Non voglio dare cronoprogrammi perché nelle dinamiche tra alleati sono stati tutti smentiti quindi ora attendiamo. Io ribadisco che dopo Maroni Varese ha bisogno che nel centrodestra si chiuda sul nome di un politico, espressione della Lega».