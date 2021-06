Rapina in treno e aggredisce i carabinieri, arrestato 24enne a Vedano Olona

Rapina lo smartphone in treno, ruba una stecca di sigarette a prende a calci e sputi i carabinieri.

Così i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese e delle Stazioni di

Malnate e Varese hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne disoccupato di Vedano Olona, già ben noto alle Forze dell’Ordine, poiché resosi responsabile dei reati di rapina e resistenza a un pubblico ufficiale.

In particolare, i militari dell’Arma nel corso di un servizio di controllo del territorio, a seguito di segnalazione telefonica al 112 N.U.E., sono intervenuti a Vedano Olona, nei pressi del parco

comunale “Fara Forni” dove hanno bloccato il giovane in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, dopo aver compiuto una rapina su un treno regionale ai danni di un giovane passeggero, facendosi consegnare il proprio

smartphone sotto la minaccia di una bottiglia in vetro, e successivamente sottraendo una stecca di sigarette a un’altra donna, spintonandola per guadagnarsi la fuga terminata con l’intervento dei carabinieri.

Ma non era ancora finita perché alla vista della pattuglia il giovane si è scagliato contro i militari, opponendo loro attiva resistenza fisica con strattoni, calci e sputi, venendo bloccato ed ammanettato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di

Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto con contestuale

emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.