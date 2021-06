Scontro tra due moto: tre persone ferite a Induno Olona, interviene l’elisoccorso

Grave incidente attorno alle 4 di questa mattina in via Jamoretti a Induno Olona, il tratto di statale 344 che attraversa il paese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due moto si sono scontrate all’altezza di San Cassano, lasciando a terra quattro persone ferite.

Inizialmente sembrava che le due moto fossero state investite da una automobile che poi è fuggita. Le forze dell’ordine spiegano che il conducente, che proveniva da Arcisate in direzione Varese, è stato fermato a incidente già avvenuto. Sono in corso accertamenti ma è molto probabile che non sia coinvolta nello scontro.

I feriti sono tre, due in codice rosso e prognosi riservata, un terzo, passeggera di uno dei due scooter, è in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso sanitario, con il supporto dell’elisoccorso, e i Carabinieri di Varese.

(seguono aggiornamenti)