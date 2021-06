Silvestrini a Moriggia e in centro Gallarate per la terza tappa del Testa e cuore tour

Domani, sabato 19 giugno, la candidata a sindaca di Gallarate del centrosinistra, Margherita Silvestrini, ci sarà la terza tappa del tour dei quartieri della città: Moriggia e il centro.

Si parte da Moriggia, alle 10: via Prampolini, la salita al Mombello, via Gramsci, via Gasparotto, via Fratelli Cervi, via di Dio, la piscina del quartiere, la chiesa e il pacchetto; infine via Monte Leone e via Monte Cristallo.

Al pomeriggio, invece, sarà la volta del centro a partire dalle 15, con ritrovo in via Manzoni (angolo con via Postcastello), per continuare su via Verdi e piazza Risorgimento, piazza Garibaldi, piazza Libertà, via Mercanti, via Trombini, via Magenta, largo Boito, via Bonomi, via Bottini, via Palestro, via del Popolo, via Rusnati, vicolo Volpe e via San Giovanni Bosco.