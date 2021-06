Silvestrini: “Il parco di Cascinetta dimenticato”

Un parco «insicuro, non curato, senza arredi né giochi». Margherita Silvestrini denuncia le condizioni del parco Arcobaleno, principale spazio verde di Cascinetta, a due passi dalla chiesa e in mezzo alle case del popoloso quartiere di prima periferia.

«Questo era un parco in cui si facevano feste, si faceva la Festa della ciliegia, oggi è un parco di serie B» ha detto la candidata del centrosinistra in un video. Nei confronti di altri parchi l’amministrazione ha messo particolare attenzione, in questo se l’è dimenticata».

Nel parco ci sono alcune altalene rotte, reti protettive arancioni che indicano aree inaccessibili. Silvestrini ha poi fatto notare la scarsa sicurezza del passaggio verso i garage delle case popolari, con rischio di caduta.

Il Parco Arcobaleno è stato toccato nel corso del tour nei quartieri avviato da Silvestrini due settimane fa e che sabato ha fatto tappa a Madonna in Campagna al mattino e a Cascinetta, appunto, al pomeriggio.



La candidata del centrosinistra ha toccato alcuni punti deboli dei due rioni, ma anche punti di ritrovo comunitari e anche strutture di quartiere che risalgono al precedente mandato di centrosinistra (2011-2016) e che sono state rivendicate come intervento positivo sulla città: a Madonna in Campagna ad esempio ha incontrato gli ortisti degli orti urbani e ha fatto tappa alla “casetta dell’acqua” di via Forze Armate, una delle due attivate dal centrosinistra (l’altra è in centro città).