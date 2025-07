A Gallarate “Le note dell’anima” concerto per pianoforte e poesia

La musica contemporanea e la poesia come espressioni artistiche capaci di avvicinare giovani e famiglie: al via “Le Note dell’Anima”, il primo concerto che fonde pianoforte e poesie previsto per venerdì 11 luglio al Teatro del Sacro Cuore di Gallarate. Obiettivo dell’iniziativa, avvicinare gli amanti della poesia e della musica contemporanea, le famiglie e i più giovani a due delle espressioni artistiche più significative attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.

L’appuntamento è previsto per le 20.00 nel Teatro del Sacro Cuore (in via Bonomi 4), non solo per un concerto, ma per un vero e proprio viaggio che abbraccia musica e poesia e che darà vita ad un’interpretazione unica e sorprendente.

Samuele Rizzuto (classe ‘95) è un pianista, compositore e produttore musicale italiano, attivo a livello nazionale e internazionale nel panorama della musica classica contemporanea, della musica per immagini e delle colonne sonore. Diplomato in Pianoforte, Teoria e Armonia musicale presso il Conservatorio “Giacomo Puccini”, ha alle spalle oltre dieci anni di studio e una carriera artistica in costante ascesa. Dal 2018 è docente di pianoforte in numerose scuole di musica della Lombardia, tra cui Musikademia (Vanzaghello), Musicittà (Fino Mornasco), La Verdi Musica (Lonate Ceppino), Delay (Samarate) e Sacro Cuore (Gallarate). Specializzato anche in propedeutica musicale, ha ottenuto la qualifica ufficiale riconosciuta dalla Regione Lombardia secondo il metodo “Io cresco con la musica”, e insegna con passione a bambini, ragazzi e adulti di ogni età.

Parallelamente alla didattica, Samuele porta avanti una prolifica attività artistica. Ha composto musiche orchestrali originali per il Teatro D.J.K.T di Plzeň (Repubblica Ceca) e ha preso parte a importanti collaborazioni internazionali: tra queste, la partecipazione al disco “These Little Epiphanies” della cantante Jocelyn Garrett, presentato ai Music Awards di Chicago. Ha inoltre collaborato con attori di rilievo come Mark Stas, firmando musiche per progetti cinematografici.

La sua musica originale, distribuita a livello globale, ha superato il milione di streaming, in particolare con le composizioni “Iside” e “Passione in Sol Minore”. Come concertista, si è esibito in numerosi eventi artistici in tutta Italia, sia come solista che come membro della Dinamiche Ensemble, eseguendo brani originali. Nel 2025 ha tenuto un concerto interamente dedicato alle sue opere a Milano. È stato ospite di emittenti nazionali come RTL 102.5 News e Canale Italia, e ha collaborato con agenzie e case discografiche come Sugar Music, Sartoria della Musica, Design Anarchy LTD (UK) e Divinamente Management. La sua versatilità lo ha portato anche sui palchi di noti talent show, tra cui “The Voice”, “Tu sì que vales”, “Italia’s Got Talent” e “X Factor”.

Ezio Granese, partenopeo di origine, rappresenta il connubio perfetto tra mente e anima. Dopo la maturità scientifica ha conseguito la laurea in Ingegneria Gestionale c/o l’Università degli studi di Napoli Federico II. Trasferitosi poi a Milano ha iniziato la sua carriera come nell’ambito dell’Information Technology ricoprendo ben presto ruoli manageriali in importanti aziende italiane e internazionali. Nonostante la formazione scientifica e un approccio di fondo pratico e razionale, ha sempre mantenuta viva la sua vena artistica più intima dedicandosi allo studio della musica, del pianoforte in particolare alla scrittura.

Spronato e ispirato dall’esempio del padre, autore negli ultimi anni di due romanzi e di una raccolta di poesie della quale ha scritto la prefazione, ha tratto stimolo e voglia di affrontare con entusiasmo un progetto che portasse fuori dal “cassetto” la propria voce e il proprio messaggio per gli altri. Ezio Granese è autore de Il Diamante, una raccolta di versi e pensieri maturati nel corso degli anni che pongono la loro attenzione sulla complessità e sulla varietà dell’animo umano, principalmente negli ambiti degli affetti, dell’amore, delle separazioni, dei cambiamenti e nel rapporto con i sé del proprio teatro interiore.

Nasce così “Le Note dell’Anima”, un momento speciale dove la musica e la poesia si incontrano, si fondono, si riconoscono come due volti della stessa anima. Un concerto da ascoltare, un’emozione da vivere.

Per maggiori informazioni o per partecipare all’evento è possibile contattare direttamente l’autore Ezio Granese alla mail ezio.granese.8@gmail.com.

In alternativa per registrarsi: https://www.eventbrite.it/e/le-note-dellanima-quando-la-musica-incontra-la-poesia-tickets-1389680544919?aff=oddtdtcreator