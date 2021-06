“SplasticaMente”, i ragazzi dell’Isis don Milani spiegano come ridurre l’uso della plastica

Ridurre il consumo di plastica monouso all’interno dell’ambiente scolastico, si può.

Lo dimostrano i ragazzi dell’ISIS Don Milani di Tradate e Venegono Inferiore, con “SplasticaMente”, progetto decretato vincitore durante il B Free Award del 27 maggio, evento conclusivo del percorso B Free Plastic Challenge.

Si tratta di un programma volto a eliminare la plastica monouso dalle scuole lombarde, ideato da InVento Lab e realizzato in partnership con Comune di Milano, Città di Melegnano, lo stesso Istituto Don Milani, il Liceo Benini di Melegnano, l’associazione Shareradio e grazie al contributo di Fondazione Cariplo e la collaborazione di .zeroenvironment.

In un percorso che ha coinvolto studenti, docenti, collaboratori scolastici e dirigenza, i ragazzi della 4A Liceo Artistico e 4A GCom, coordinati dalla professoressa Chiara Frigerio, hanno istituito una vera e propria task force pronta a mettersi in gioco nonostante la pandemia e l’alternarsi di lezioni in presenza e a distanza.

A partire da un’analisi capillare del problema, attraverso indagini, interviste, questionari e grazie alle linee guida proposte dagli esperti di InVento Lab, i ragazzi hanno progettato e messo in campo delle strategie a lungo termine per ridurre drasticamente la plastica monouso dal loro ambiente scolastico.

Prima fra tutte, l’esigenza di eliminare le bottiglie di plastica: dall’analisi condotta, risulta che la scuola ne produce ben 580 kg all’anno. In termini di impatto ambientale, significa usare quasi 1000 kg di petrolio all’anno per la produzione della plastica stessa, con una conseguente immissione in atmosfera di più di 500 kg di CO2 all’anno.

Di fronte a questo dato, i ragazzi hanno individuato nell’installazione di erogatori agganciati alla rete idrica e nella dotazione di una borraccia a ogni studente, la soluzione, finanziata totalmente dall’istituto, per eliminare questo rifiuto e abbattere l’impatto che ha sull’ambiente.

Grazie ad un’attenta campagna di reclutamento per la scelta degli erogatori e delle borracce, sono state individuate aziende attente all’utilizzo di energie rinnovabili e con tecnologie all’avanguardia, in linea con quelli che sono gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Proprio la contestualizzazione delle azioni del progetto in ben otto di questi obiettivi è valso ai ragazzi del Don Milani il premio B SDGs, per aver maggiormente condiviso valori e obiettivi dell’Agenda 2030. Inoltre, l’idea di intervento su più livelli, da quello educativo, a quello organizzativo e strutturale all’interno dell’edificio scolastico, oltre a premiare “SplasticaMente” come progetto vincitore del percorso B Free Plastic Challenge ha dato la possibilità ai ragazzi di esporre la loro idea in occasione della Changemaker Competition del 4 giugno.

In questa giornata si è tenuto l’evento finale di B Corp School, un percorso parallelo a quello seguito dai giovani del Don Milani, in cui 61 classi distribuite sull’intero territorio nazionale, hanno avuto modo di duellare, presentando le loro startup basate su idee imprenditoriali green e innovative. In questa occasione, gli studenti del Don Milani hanno rappresentato un modello da cui trarre ispirazione, dimostrando che, pur essendo così giovani, con le loro azioni possono partecipare in maniera attiva alla costruzione di una società non solo più sostenibile, ma anche rigenerativa e resiliente.