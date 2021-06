“Stai attenta”. Lettera anonima alla consigliera leghista a Vizzola

“Stai attenta a quello che fai”. Messaggio minaccioso, quello ricevuto da Elena Carraro, consigliera comunale di Vizzola Ticino e militante della Lega a Lonate Pozzolo.

Carraro ha postato su facebook una foto della lettera minatoria, scritta a computer e accompagnata da una busta con il nome scritto con il normografo, per evitare che si riconoscesse la “mano” che scriveva.

«Ieri nel pomeriggio ho trovato questa spiacevole lettera indirizzata alla mia persona. Ho appena sporto denuncia, un atto dovuto» ha scritto Carraro. «Non voglio creare nessun tipo di polemica. Pubblico quanto ho ricevuto per senso di correttezza e trasparenza. Chiunque voglia intimorirmi purtroppo non otterrà niente, andrò avanti sempre per la mia strada».

«Piena solidarietà mia personale e anche a nome dell’intera amministrazione comunale» ha aggiunto anche il sindaco di Vizzola Roberto Nerviani (Carraro era stata candidata come sua avversaria nel piccolo Comune a fianco a Malpensa, nel 2019).

Ma l’interessata si è fatta un’idea di quale possa essere la ragione? «Non ho la minima idea», ci dice Carraro. Che però aggiune: «Escludo categoricamente abbia a che fare con Vizzola, ho ottimi rapporti con l’amministrazione e la cittadinanza, sono anche relativamente poco conosciuta, non ci sono polemiche. Farei più riferimento alla militanza in Lega su Lonate: la Lega attacca trasversalmente, osserva quanto accade sul territorio». A che cosa potrebbe riferirsi quel “pensi di essere furba”? «Non so dire a cosa facciano riferimento».

Carraro ha fatto denuncia alla Polizia Locale di Ferno-Lonate. E si dice tranquilla: «La minaccia è generica, vivo comunque serenamente la situazione: credo sia un episodio isolato, almeno lo spero».