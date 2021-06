Ucciso da una leucemia fulminante Michele Merlo, cantante di Amici e XFactor

E’ morto nella tarda serata di domenica 6 il cantante Michele Merlo: 28 anni, Merlo è stato concorrente di X Factor e di Amici ed era inizialmente noto come Mike Bird.

Il giovane era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante che aveva costretto i medici a sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. Lo ha segnalato Ansa Emilia Romagna, su fonti vicine alla famiglia.

Le condizioni del giovane sono peggiorate nel corso di poche ore: solo il giorno prima era stata annunciato il suo ricovero in ospedale. La famiglia Merlo ha anche voluto «Smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale».

Messaggi di affetto e incoraggiamento e solidarietà sono arrivati al cantante da fan e colleghi, come Emma Marrone e Ermal Meta.