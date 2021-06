Ultima giornata di Serie D, resta da definire la griglia playoff

Questo lungo e difficile campionato di Serie D sabato 19 giugno (ore 16.00) scenderà in campo per l’ultima giornata. Solo il Varese, al “Franco Ossola” contro il Derthona, giocherà domenica 20.

Con il Gozzano che ha festeggiato il ritorno in Serie C e il verdetto salvezza che ha condannato alla retrocessione Borgosesia e Vado, rimane da definire la griglia per il playoff, che prenderanno il via mercoledì 23 giugno.

Dirette interessate saranno Castellanzese e Legnano. I neroverdi viaggeranno a Imperia per difendere il secondo posto. Trasferta a Casale invece per i lilla, che vogliono confermarsi al quinto posto. Se le posizioni di classifica non dovessero variare, al primo turno degli spareggi promozione le due squadre “vicine di casa” si troverebbero di fronte. In Val D’Aosta ci sarà uno scontro diretto per le zone alte, con il Pdhae che ospiterà il Bra. La Sanremese invece dovrà battere in casa il Chieri e sperare in un passo falso del Legnano per il controsorpasso in zona playoff

La Caronnese chiuderà invece il proprio campionato in casa contro il Saluzzo. Sarà l’ultima partita sulla panchina rossoblu per mister Roberto Gatti, che ha comunicato di voler lasciare Caronno Pertusella.