Nuovo Busto Musica regala note alla città

Ha registrato un buon successo di pubblico “Italiana, le canzoni più belle”, evento organizzato dalla Nuova Busto Musica che si è svolto ieri in via Fratelli d’Italia, nell’ambito di Busto Estate.

Una proposta all’insegna della musica italiana e del cibo made in Italy che è stata molto apprezzata anche dai frequentatori del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo che, come ogni ultima domenica del mese, ha trovato spazio lungo la via.

Quattro gruppi formati da musicisti della Nuova Busto Musica si sono alternati nell’esecuzione dal vivo dei brani dei migliori autori della musica italiana, proponendo un viaggio nella storia musicale del nostro Paese in chiave moderna e originale.

“Si è creata un’atmosfera molto coinvolgente che si potrà rivivere con lo Street Music Festival che la Nuova Busto Musica riporterà per le vie del centro il 12 settembre – afferma Paola Magugliani, assessore ai Grandi Eventi -. Ringrazio il direttore Cesare Bonfiglio per la qualità artistica dell’iniziativa che ha permesso di rendere speciale la domenica per i tanti cittadini che sono rimasti a Busto. Le proposte di Busto Estate hanno anche la funzione di regalare momenti di intrattenimento e di evasione, e in particolare quest’anno dopo la terribile esperienza della pandemia”.

“A proposito del periodo che abbiamo vissuto, la scelta del tema non è stata causale: le eccellenze italiane sono un punto di forza del nostro Paese e su queste dovremo far leva per la ripartenza – conclude l’assessore – Dedicare un evento a due eccellenze come la musica e il cibo è un modo per valorizzarle ulteriormente e per focalizzare l’attenzione su questi punti di forza”.