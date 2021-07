Cadute nei boschi e al lago, due interventi di salvataggio a Maccagno e Monteviasco

Due interventi in luoghi impervi per i Vigili del Fuoco nella giornata di oggi, nell’Alto Varesotto. Nel primo pomeriggio i soccorritori dei Vigili del Fuoco e gli esperti del Corpo nazionale soccorso alpino speleolologico (foto di repertorio) sono dovuti intervenire per recuperare un uomo caduto sulla mulattiera che porta a Monteviasco, da Curiglia. L’uomo è stato portato in ospedale a Cittiglio in codice giallo.

Secondo intervento, questa volta più semplice, attorno alle 15,30 a Maccagno con Pino e Veddasca per un 50enne che si è ferito sulla spiaggia libera di Maccagno superiore.