Convegni, mostra e incontri: il programma della “Associazione Tre Valli Varesine”

A margine della presentazione della 100a Tre Valli Varesine e delle altre gare che affiancano la grande classica del ciclismo, è stato anche svelato il calendario degli eventi che saranno organizzati dalla “Associazione Tre Valli Varesine”, una APS (associazione di promozione sociale) che era nata nel 2020 per affiancare la “Binda” in una serie di iniziative e che – per ovvi motivi – era rimasta ferma nell’ultimo anno e mezzo.

L’associazione, presieduta da Sergio Terzaghi (la sua vice è l’ex campionessa Noemi Cantele), può ora finalmente dare il via al proprio programma che – ha spiegato lo stesso Terzaghi – prevede una serie di appuntamenti che andrà dai mesi precedenti alla 100a Tre Valli sino all’edizione successiva della gara, a ottobre 2022. Tanto per incominciare.

Ecco quindi il calendario completo degli eventi programmato dalla associazione nata “per promuovere lo sport della bicicletta, divulgarne la sua storia e la sua cultura”.

Sabato 18 settembre – 10,30 – Camera di Commercio, piazza Montegrappa, VARESE

Convegno: “Ciclismo e canottaggio, volano economico e promozionale di Varese e provincia”

Dal 18 settembre al 10 ottobre – Infopoint, piazza Montegrappa, VARESE

Mostra: “Tre Valli Varesine – Un secolo di storia del ciclismo”

Esposizione di cimeli che raccontano le prime 99 edizioni della corsa.

Venerdì 1 ottobre – 20,45 – Race Village, piazza Montegrappa, VARESE

Incontro: “I campioni della Tre Valli Varesine”

Serata con diversi corridori capaci di vincere la corsa della “Binda”.

Martedì 19 ottobre – 20,45 – Sala Montanari, via dei Bersaglieri, VARESE

Convegno: “Attività sportiva e alimentazione dall’età scolare allo sport professionistico”.

Martedì 23 novembre – 20,45 – Sala Montanari, via dei Bersaglieri, VARESE

Convegno: “La preparazione fisica e mentale nel ciclismo”.