Fiorenzo Roncari torna alla Sestese: ”Ambiente ideale per fare bene”

Fiorenzo Roncari tornerà ad allenare la Sestese. Sarà infatti l’allenatore che ha portato la squadra di Sesto Calende ai playoff di Serie D nella stagione 2008-2009 a guidare la formazione nel prossimo campionato di Eccellenza.

Per Roncari sarà la quarta stagione in riva al Ticino, l’ultima volta nel 2016. L’allenatore varesino tornerà ad allenare dopo l’esperienza di Castellanza, dove ha vinto il campionato di Eccellenza ma è stato esonerato a inizio stagione in Serie D nel 2019, venendo sostituito da Achille Mazzoleni.

«Sono stato sempre bene a Sesto Calende – esordisce mister Roncari -, si può lavorare bene, sia per le struttura, sia per le persone. È un ambiente importante per allenare in prospettiva e in tranquillità. Ieri abbiamo iniziato a pensare un po’ alla squadra che verrà, quindi è presto per poter dire quali sarà il potenziale, ma puntiamo a fare il nostro meglio».

«L’obiettivo – spiega il mister – è quello di soddisfare le richieste della società in base a quello che riusciremo a fare sul mercato. Mi aspetto che ci sia l’entusiasmo che serve per affrontare le difficoltà e la determinazione di raggiungere un gradino più alto ogni partita. Il calcio poi è fatto di episodi e voglia, la nostra Italia ce lo ha dimostrato all’Europeo».