Investita a Lonate Pozzolo, morta una donna di 57 anni

Drammatico incidente stradale nella serata di giovedì 1 luglio a Lonate Pozzolo. Una donna di 57 anni è infatti morta, dopo essere stata investita. (immagine di repertorio)

È successo in viale Ticino intorno alle 22.30. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica ma per la donna non c’è purtroppo stato nulla da fare.

Soccorse altre tre persone, tra cui un ragazzo di 21 anni e una donna di 87, ma nessuno di loro sembrerebbe ferito in maniera significativa.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri.