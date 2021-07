Ivan Zucco: “Non studio il mio avversario, sono al top della forma”

È sempre più vicina la grande serata pugilistica organizzata al centro eventi “Il Maggiore” di Verbania per mercoledì 28 luglio, con al centro il combattimento per i titolo italiano dei pesi supermedi tra il padrone di casa campione in carica, Ivan Zucco, e lo sfidante, il siciliano Ignazio Crivello.

Zucco, verbanese di 25 anni, è alla prima difesa della cintura conquistata a Milano ai danni di Luca Capuano: il pugile piemontese è ancora imbattuto (13-0) ma dovrà guardarsi dal più esperto Crivello (7-7) in serie positiva da tre incontri. «Diventare campione d’Italia era il sogno di mio padre Andrea, che oggi è il mio allenatore: quando ho vinto il titolo era quasi più felice di me» racconta Zucco in un’intervista diffusa dagli organizzatori della riunione, la Opi Since 82.

Zucco appare piuttosto sicuro di sé in vista della difesa del titolo: «Non giudico Crivello perché non l’ho mai visto combattere, nemmeno su You Tube. Ma questo non sarà un problema perché mi sento al top della forma. Dopo il primo round, saprò di che pasta e fatto e quale strategia adottare per batterlo». (foto Matteo Innocenti-Opi Since 82)

Il peso medio del Lago Maggiore, che ha in Canelo Alvarez il proprio idolo, si augura che un’eventuale conferma della cintura tricolore possa aprirgli ulteriori strade nel mondo del pugilato. «Non ho ancora parlato del futuro con il mio manager, Christian Cherchi, perché vogliamo procedere un match alla volta. Certamente mi piacerebbe combattere per un titolo internazionale. E vincerlo».

Per prepararsi all’incontro con Crivello intanto, Zucco si è allenato a Milano insieme a Samuel e Joshua Nmomah e a Rho con Vadim Gurau. Intanto a Verbania è aperta la vendita dei biglietti per la riunione pugilistica (35 euro) al ristorante “La Taverna del Mago” di viale Azari a Pallanza.