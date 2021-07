La corsa degli Skorpions si ferma in semifinale: a Masnago passano i Vipers

Niente da fare, per un soffio, per gli Skorpions: la corsa dei varesini nel campionato di Seconda Divisione si ferma a pochi metri dal “Silver Bowl”, la finale del secondo torneo nazionale. La squadra di coach Holt perde la seminale casalinga contro i Vipers Modena e deve abbandonare le speranze di una stagione perfetta al penultimo atto (24-27).

Un vero peccato, perché in un “Franco Ossola” vestito a festa – gran pubblico sugli spalti – gli “Scorpioni” sono andati vicini alla vittoria, trovando dentro all’ultimo quarto di gioco l’ultimo touchdown. Ma Modena – che in questi playoff sta vivendo un momento di grazia – è riuscita nel controsorpasso e in un finale infuocato ha mantenuto il minimo vantaggio che ha condotto le Vipere sulla strada del Silver Bowl. (foto FB – Skorpions)

La partita ha vissuto anche attimi di timore quando (il match era iniziato da poco), l’ambulanza ha dovuto soccorrere Giorgio Fonti, coach dei ricevitori degli Skorpions, colto da malore in panchina. Per questo motivo la gara ha subito una interruzione arrivata quando il punteggio era sul 7-2 a favore di Varese grazie alla prima marcatura di Auriemma seguita dalla conversione di Granelli. Per gli ospiti invece due punti arrivati grazie alla difesa con una safety.

Il secondo quarto è il più difficile per gli Skorpions che faticano in attacco e subiscono un parziale di 0-9, con un touchdown del quarterback Scaglia e tre punti arrivati da un field goal. Sotto 7-11 al cambio campo, gli uomini di Holt hanno trovato una reazione nel terzo periodo con Crosta che prima sfrutta le corse di Auriemma e poi offre a Granelli la palla del secondo touchdown con lo stesso giocatore bravo a convertire (14-11). Ma ancora una volte Modena ha trovato il controbreak grazie a Vidoni e all’inizio dell’ultima frazione il punteggio è stato ancora a favore degli emiliani, 14-17.

Si è così arrivati all’ultimo rettilineo con una situazione di testa a testa che gli Skorpions hanno provato a chiudere con una giocata di nuovo su Auriemma, volato in meta tra il boato del pubblico che poi ha accompagnato anche la conversione di Granelli. Ma i Vipers avevano ancora l’ultimo morso a disposizione e il successivo touchdown modenese ha chiuso i conti sul 21-24 garantendo alla formazione ospite la finalissima contro i Giaguari Torino, vincenti a propria volta (49-25) sui Mastini Verona.