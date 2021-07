“La spartizione” di Piero Chiara in piazza Belvedere ad Azzate

“La spartizione“, ovvero “venga a prendere un caffè da noi”, uno dei testi più divertenti di Piero Chiara viene rielaborato in veste teatrale dalla

Compagnia Teatro in Mostra di Como e ci viene presentato all’interno del programma di intrattenimento culturale organizzato dall’Amministrazione comunale di Azzate per la stagione estiva 2021.

Sabato 31 luglio 2021 alle ore 21.00 presso la piazza Belvedere di Azzate

Prenotazioni martedì 27 luglio dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 (fino ad esaurimento posti) Telefono 0332 455426

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Cinema Teatro Castellani in via Acquadro