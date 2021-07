Le partenze a Malpensa, tra green pass e tamponi

Viaggiare all’estero al tempo del Covid-19 è difficile, ogni paese ha delle regole specifiche diverse dagli altri e bisogna verificare di avere tutta la documentazione richiesta prima del volo.

Oggi, martedì 20 luglio, a Malpensa c’era un fitto via vai di turisti diretti in Sicilia, ad Alghero, a Barcellona, a Tel Aviv, Copenhagen o verso numerose isole greche (Zante, Mykonos, Kos e Corfù).

I passeggeri verso Grecia e Spagna

La Grecia, insieme ad altri paesi come Belgio, Portogallo, Regno Unito e Spagna, oltre al green pass o all’esito del tampone negativo, richiede la compilazione del Plf (Passenger locator form, ndr); inoltre, per le isole greche bisogna stare molto attenti alla compilazione, perché va compilato entro le 22.59 (ore italiane) del giorno precedente alla partenza.

Questa rigidità nei giorni scorsi ha causato diversi problemi a dei turisti italiani diretti verso la Grecia che erano sprovvisti del Plf e non potevano compilarlo a distanza di poche ore dal volo.

Dopo il controllo del risultato del tampone e del Plf, un gruppo di quattro ragazze dirette a Zante spiega di aver cercato «su internet i documenti necessari; Easyjet ha anche mandato una mail consigliando cosa controllare, quindi non abbiamo avuto problemi».

Un’altra comitiva di ragazzine diretta nella stessa isola ha affermato di aver controllato sul sito Viaggiaresicuri e su quello dell’ambasciata di Atene per avere tutto il necessario: «Hanno controllato l’esito del tampone e il Plf, non abbiamo avuto alcun problema».

«Noi abbiamo organizzato la vacanza a Tenerife tramite agenzia», raccontano due ragazzi, «quindi non abbiamo avuto problemi: ci hanno detto di presentare l’esito del tampone e il Plf».

Destinazione Sicilia

«Noi andiamo a Lampedusa in vacanza – spiegano Flavia e Roberto, una coppia di Varese – abbiamo fatto il tampone». Si tratta del primo volo post Covid, «abbiamo scelto categoricamente l’Italia e direi che abbiamo fatto bene», continua Flavia che, lavorando in ambito sanitario è sottoposta a rigidi controlli: «Vedere la gestione a Malpensa mi rende perplessa, da noi è tutto più rigido e controllato».

Un’altra coppia di mezza età, Fabio e Gaetana, tornavano a Catania con Ryanair: «Dobbiamo ancora imbarcarci. Abbiamo entrambi la doppia dose del vaccino, non abbiamo avuto problemi nell’organizzazione del viaggio viste le restrizioni».

Qualche problema con il tampone

Purtroppo non a tutti è andata come previsto. Alice e Rashid sarebbero dovuti partire ieri da Torino, direzione Marrakech.

«Dovevamo partire ieri con la compagnia Tui Fly, avevamo fatto il tampone rapido ma non è stato accettato perché volevano il molecolare, ma la compagnia non ci aveva dato alcuna informazione. Noi, insieme ad altre 7 persone, siamo stati lasciati a terra», raccontano.

Sono arrivati a Malpensa questa mattina, dopo aver ricevuto il risultato negativo del tampone molecolare: «Gli agenti di Polizia ci hanno dato delle informazioni e ci hanno detto di venire qui, ma non ci sono voli della compagnia per Marrakech e non ci hanno dato alcuna informazione», continua la coppia, che nel frattempo è riuscita ad acquistare altri biglietti aerei verso la Turchia per poi arrivare alla loro meta, «viaggiare così è terribile».